Штраф 1,2 млн руб. и запрет на работу: какое наказание получил экс-сотрудник Ростехнадзора?

В пресс-службе Следкома и прокуратуры Кузбасса рассказали, что в понедельник, 10 ноября, бывшему высокопоставленному сотруднику Ростехнадзора суд назначил выплату штрафа в размере 1,2 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, суд также запретил экс-сотруднику ведомства занимать данную должность. В ближайшие два года гражданин не имеет право трудоустраиваться в государственные органы. Перед оглашением приговора подсудимому дали слово.

«Хотелось бы попросить снисхождения», — сказал подсудимый перед оглашением решения суда.

По версии следствия, в декабре 2024 года замглавы сибирского Ростехнадзора получил 120 тыс. руб. Взятку дал руководитель коммерческой организации. В рамках возбужденного дела предприниматель также понес ответственность. Подсудимый за финансовое вознаграждение обязался оказать помощь в заключении муниципальных контрактов. Согласно документам, предприниматель собирался ремонтировать котельные. Работы должны были проводиться в Алтайском крае. Их стоимость оценена в 2 млн руб. Подсудимого задержали в Кузбассе. Суд посчитал доводы следствия убедительными.

