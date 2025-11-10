«Не вернулся в часть»: военного на Сахалине осудили на девять лет за уклонение от службы
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
Желание избежать мобилизации закончилось для военнослужащего из Сахалинской области реальным сроком заключения, пишет «Лента.ру».
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении россиянина по статье о самовольном оставлении части или места службы.
Подсудимого признали виновным по ст. 337 УК РФ. Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Кроме того, осужденного лишили государственной награды — медали «За храбрость» второй степени, а также воинского звания.
В июне этот военнослужащий, проходивший службу в одной из воинских частей Сахалина, не вернулся к месту несения службы. По версии следствия, мужчина планировал уклоняться от выполнения своих обязанностей в период мобилизации.
На протяжении нескольких месяцев он проживал в Южно-Сахалинске, проводя время по собственному усмотрению. Его местонахождение было установлено военной комендатурой только в сентябре.
