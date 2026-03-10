Штраф 50 тыс. руб. за борщевик на участке: эксперт из ПНИПУ рассказал, как очистить участок и не разориться

Ассистент кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета ПНИПУ Никита Фаустов рассказал, что есть разные способы для борьбы с борщевиком. Однако не каждый из них дает гарантию, что растение не появится снова. Эксперт назвал эффективные методы борьбы, позволяющие сэкономить до 50 тыс. руб., сообщил properm.ru.

По информации издания, с 1 марта максимальный штраф для собственников участков, на территории которых специалисты обнаружат борщевик, достиг 50 тыс. руб. Эксперт Фаустов рассказал, что существует три способа очистить землю.

Первый — механический. Он позволяет не допускать распространения семян на участке: выкапывание корней на глубину 10–15 сантиметров, обрезка цветков, скашивание до цветения (запрещено использовать мотокосу).

«Однако здесь важно учитывать, что семена борщевика сохраняют всхожесть в почве до пяти лет. Поэтому все работы нужно проводить до того, как растение начнет цвести и давать семена», — обратил внимание эксперт.

Второй способ, названный специалистом, — химический. Собственник использует специальные препараты. Никита Фаустов предупредил, что всегда важно внимательно читать инструкцию и следовать всем рекомендациям.

Способ эффективный, но эксперт рекомендует практиковать третий метод — комбинированный (объединяет принципы механического и химического). Ученый настаивает на выполнении работ в защитном костюме с капюшоном, резиновых перчатках, сапогах, маске и респираторе.

«Главное — сохранять меры предосторожности. Сок ядовит и наносит ощутимые ожоги», — предупредил Никита Фаустов.

Ранее сообщалось, что россиянам грозят штрафы до 700 тыс. руб. за растения на даче.