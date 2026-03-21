Штраф до 15 тыс. руб. и три радиуса опасности: как во дворе жарить шашлык без последствий — советы юриста

Приготовление мяса на открытом огне в городском дворе не запрещено, но допускается исключительно в рамках строгих противопожарных правил. Игнорирование требований чревато административным штрафом, сумма которого может достигать 15 тыс. руб. Об этом в беседе с ТАСС заявила Мария Гирич — научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.

Закон относит открытый огонь к факторам повышенной пожарной опасности, поэтому условия его использования прописаны строго, отметила эксперт. Хотя напрямую жарить шашлык не возбраняется, в условиях города выполнить все предписания удается далеко не всегда.

«Кроме того, человек, разводящий огонь, обязан иметь под рукой первичные средства пожаротушения. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан составляет от 5 тыс. до 15 тыс. руб.», — рассказала Гирич.

Эксперт перечислила расстояния, которые необходимо соблюдать. В радиусе 30 метров от места приготовления не должно быть лиственных деревьев, в 50 метрах — зданий и построек, а в 100 метрах — хвойного леса.

По словам специалиста, территорию вокруг очага нужно тщательно подготовить. В радиусе 10 метров убирают сухую траву, валежник и любой другой горючий материал. Кроме того, участок отделяют минерализованной полосой шириной не менее 40 сантиметров — это помогает не допустить распространения пламени.

Как пояснила специалист, ограничения не распространяются на приборы без открытого огня. Поэтому на балконе или во дворе разрешено пользоваться электрогрилями и аэрогрилями.

«При условии, что это не нарушает права соседей (например, из-за дыма или запаха). Также во многих парках предусмотрены специально оборудованные зоны для приготовления пищи на огне», — рассказала Гирич.

Ранее сообщалось, что депутат Милонов потребовал запретить мангалы.