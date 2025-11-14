Штраф в 200 тыс. руб. выплатит россиянка за прописку в своей квартире 17 мигрантов

В Кемерово собственница квартиры, в которой были прописаны 17 иностранных граждан, заплатит штраф в размере 200 тыс. руб. О решении суда проинформировал телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, против 50-летней жительницы Кемерово возбудили уголовное дело. Основанием стала фиктивная постановка на учет иностранных граждан, выявленная во время сверки данных ведомственных учетов.

«Полицейские выяснили, что горожанка поставила на миграционный учет большое количество граждан соседних государств», — проинформировали в полиции Кузбасса.

По данным ведомства, до 2014 года женщина не проживала в России. Она получила гражданство РФ через три года после прибытия на территорию страны. С 2023 года начала оказывать землякам помощь в постановке на учет по месту пребывания. На протяжении 17 раз она выполняла определенную процедуру: в качестве принимающей стороны указывала свои данные, а в графе места проживания — собственную квартиру. Однако соседи подтвердили правоохранителям, что кроме женщины в квартире никто больше не проживал.

«Изучив представленные материалы, Центральный районный суд г. Кемерово признал фигурантку виновной и назначил ей в качестве наказания штраф в размере 200 тыс. руб. Фиктивная регистрация иностранцев аннулирована», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудят организаторов незаконной миграции после гибели девяти иностранцев в результате пожара.