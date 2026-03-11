Штраф заплатил, но стройку снесут: юрист предупредил дачников о новой судебной практике

Юрист юридической компании «Право‑Сити» Матвей Елисеев рассказал REGIONS, что в 2026 году дачникам пора забыть о том, что можно поставить сарай или баню, внести их в кадастр и не волноваться — суды теперь смотрят глубже. Регистрация в ЕГРН не превращает любое здание в законную постройку.

Как пояснил юрист, право собственности само по себе не спасает постройку от сноса, если изначально она возведена с нарушениями.

Особенно пристально суды изучают объекты, оказавшиеся в зонах особого контроля. В списке риска — водоохранные зоны, охранные коридоры ЛЭП и газопроводов, а также участки, где земля предназначена строго для огородничества или сельского хозяйства. Если на таких сотках вырос капитальный жилой дом — он почти наверняка станет кандидатом на снос.

«Это касается прежде всего охранных зон, неправильного вида разрешенного использования участка и грубых нарушений градостроительных норм. В таких случаях собственник несет риск того, что кадастровая регистрация будет проигнорирована как полученная вопреки закону», — отметил Елисеев.

Юрист отмечает: чаще всего споры возникают не вокруг элитных коттеджей, а вокруг самых обычных дачных строений. Лидеры по числу исков — дома и бани, поставленные вплотную к забору соседа. Трехэтажный особняк там, где разрешена только одна высота, капитальная хозпостройка с выгребной ямой рядом с соседским колодцем, здание в красных линиях дорог — все это классические примеры самостроя, который могут обязать снести.

«Аналогично суд смотрит на дома, бани и гаражи, возведенные вплотную к границе участка или к соседскому дому, когда отступы по пожарным и строительным нормам не выдержаны и перенести объект физически невозможно. Отдельная история — аварийные и пожароопасные здания: заключение экспертизы об угрозе жизни и здоровью для суда зачастую важнее любой выписки из реестра», — подчеркнул специалист.

Штрафы за такие нарушения, хоть и выросли, проблему не решают, отметил юрист. Их уплата не легализует объект, а лишь подтверждает факт нарушения. Если суд установит, что постройка находится в зоне абсолютного запрета или угрожает безопасности, вердикт будет жестким: снос за счет владельца.

«Нарушение трехметрового отступа само по себе формально является основанием для требований о сносе, а если строение еще и затеняет участок или увеличивает пожарную нагрузку, у соседей появляются очень сильные аргументы. В такой ситуации договориться миром сложно, и дело часто доходит до суда», — рассказал Елисеев.

