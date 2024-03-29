Shūkan Gendai: Украина перестанет существовать как государство в случае продолжения конфликта

Издание Shūkan Gendai публикует материал, автор которого прогнозирует, чем может закончиться СВО для Украины: страна перестанет существовать как государство или ее политический центр перенесется на Западную Украину после раскола.

Автор уверен, что итог СВО неизбежен — Россия победит. Без финансирования со стороны Запада и поставок оружия у киевского режима нет шансов не то что наступать, а хотя бы удерживать натиск Армии России.

Автор предполагает, чем закончится конфликт. Первый вариант — Украина может исчезнуть как государство.

«Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство», — говорится в публикации.

Второй возможный вариант — в стране начнется хаос, который неизбежно приведет к расколу.

«В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину», — пишет издание.

Автор уверен, что Западу необходимо осуществить новую миссию. Партнерам Киева важно способствовать мирному урегулированию конфликта как можно скорее, чтобы стабилизировать ситуацию на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал единственное условие для начала переговоров с Украиной.