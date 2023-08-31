Шум в соцсетях помог вернуть омского ребенка из приемной семьи родственникам

История началась еще больше года назад. В одной из семей Омска произошел конфликт. Мама уехала на время из дома, а папа остался один с 9-летней дочкой. Отец немного выпил, а ребенок ушел ночевать к соседям. Спустя сутки соседка забила тревогу и вызвала органы опеки. Девочку забрали из семьи, родителей лишили прав, а после ребенка усыновили.

У семьи есть все необходимые документы и созданы комфортные условия существования. Отмечается, что подобная ссора была единственной. Девочка занималась в кружках, была воспитанной. В семье есть постоянный доход и собственная квартира. Родственники начали постоянно публиковать различные посты в социальных сетях, и это привлекло внимание общественности.

Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина рассказала, что уже удалось сделать для данной семьи. Опекуны добровольно отказались от ребенка. Теперь девочку усыновит ее тетя, о чем женщина просила органы с самого начала. Вскоре можно подать в суд, чтобы отменить решение о лишении родительских прав. Есть высокий шанс того, что в итоге девочка вернется к своим родным родителям.