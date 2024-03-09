Источники в силовых структурах сообщили ТАСС , что под Авдеевкой российскими военнослужащими был ликвидирован лидер французских неонацистов Сезар Ожаром.

Лидер французских неонацистов поддерживал ВСУ, в чьи ряды вступил весной 2023 года. Есть подтвержденная информация, что Сезар Ожаром сотрудничал с французскими спецслужбами. Он несколько раз в месяц передавал данные разведке Франции.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — сообщили ТАСС.

Данные о ликвидации пришли с Авдеевского направления. Больше никаких подробностей не приводится. В Европе Сезар Ожаром — известная личность. Он возглавляет французский футбольный ультрас, члены которого подчиняются неонацистской группировке «Парижские зуавы». Имел связь также с ультраправым союзом Groupe Union Defence.

Ранее мы сообщали, что в зоне СВО в Бахмутском районе 7 марта был ликвидирован киевский снайпер Владимир Основенко. Информацию предоставил военный корреспондент Руслан Татаринов. Журналист отметил, что из зоны СВО везут домой многих погибших военных из Западной Украины. Новые батальоны были сформированы после занятия должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.