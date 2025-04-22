Швейцария ввела санкции против некоторых российских СМИ

Власти Швейцарии добавили в санкционный список восемь российских СМИ, сообщил ТАСС. Документ с соответствующим распоряжением опубликован на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

По данным агентства, ограничения вступят в силу с 23 апреля. Ранее российские СМИ были включены в санкционный список Европы. Следом аналогичное решение приняли в Швейцарии.

«В числе прочих в санкционный список попали новостное интернет-издание „Лента.ру“, телеканал „Звезда“ и газета „Красная звезда“, информационный сайт Eurasia Daily, агентство News Front, сайт SouthFront, портал RuBaltic.ru и Фонд стратегической культуры», — сообщил ТАСС.

По данным агентства, все указанные СМИ, кроме газеты «Красная звезда», вошли в 16-й пакет индивидуальных и экономических санкций, которые ввели против России в Брюсселе. Об обновленном перечне проинформировали 24 февраля. Кроме приостановления действия лицензий на вещание в ЕС российских СМИ был внесен ряд других ограничений.

Эксперты предполагают, что часть санкций против России может быть отменена на фоне незначительной стабилизации в отношениях между Россией и США. Параллельно в СМИ есть информация, что американский президент уже подготовил более ужесточенный пакет санкций, но пока официально не утвердил его.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против SHAMAN, Вяльбе и других.