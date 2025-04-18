Зеленский ввел санкции против SHAMAN, Вяльбе и других артистов

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских артистов. Как пишут СМИ, рестрикции коснулись 20 человек, в том числе певца Ярослава Дронова (SHAMAN), актера Виталия Гогунского, чемпионки Елены Вяльбе, Никиты Джигурды.

Также уточняется, что под санкции попали Александр Розенбаум, Николай Цискаридзе, Егор Кончаловский, Гарик Сукачев и другие, в частности Юрий Куклачев. Последнее прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, уточнив, что «кровавый клоун» ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна.

Ранее сообщалось о том, что лицеисты из Подмосковья не сумели вспомнить текст хита SHAMAN на уроке с певцом в Долгопрудном.