Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ расширило список лиц, выполняющих функции иностранного агента. Так, в него попали имена нескольких известных деятелей культуры и СМИ. Полный список опубликован на сайте ведомства.

Иноагентами оказались журналисты Жанна Агалакова*, Илья Азар*, блогер Рустем Адагамов* (Drugoi), а также комик Антон Лирник*.

В ведомстве подчеркнули, что лица были включены в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о власти РФ и выражение протестов против специальной военной операции (СВО) на Украине.

Минюст подчеркнул, что такие меры предпринимаются в соответствии с законодательством о защите государственной безопасности и информационного пространства страны.

В России термин «иностранный агент» используется в контексте законодательства, которое регулирует деятельность организаций и лиц, получающих финансирование из-за рубежа или занимающихся политической деятельностью или распространяющих информацию, которая может быть воспринята как вмешательство во внутренние дела страны.

Ранее заместитель председателя Комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин разъяснил, каким образом станут встречать в России иноагентов и предателей.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.