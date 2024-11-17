Си Цзиньпин: Китай придерживается «челночной дипломатии» в вопросах о конфликте на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в Лиме во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Китай заинтересован в урегулировании вооруженного конфликта на Украине мирным путем и прилагает для этого необходимые усилия, сообщили РИА Новости.

Заявление, сделанное Си Цзиньпином, опубликовало МИД КНР. В нем указано, что Китай проводит «челночную дипломатию». Правительство предлагает свои услуги в качества посредника для организации мирных переговоров. Важная задача — препятствовать деэскалации вооруженного конфликта. Спикер считает позицию Китая относительно завершения конфликта объективной.

«Позиция и действия Китая по украинскому кризису всегда были честными и справедливыми», — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

Представители США и Китая обсуждали не только внешнеполитические вопросы. Так, Си Цзиньпин обратил внимание на важность взаимоуважения между странами. По его мнению, китайско-американские отношения имеет все основания базироваться на взаимовыгодном сотрудничестве и мирном сосуществовании. Народы Китая и США должны дружить. Однако Китай намерен и в дальнейшем защищать свой суверенитет, обеспечивать интересы граждан и не препятствовать выбранному курсу развития.

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