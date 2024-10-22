Путин назвал отношения РФ и КНР образцовыми для современного мира

На полях саммита БРИКС состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. О ходе встречи двух лидеров сообщает на сайте Кремля.

По словам Путина, за период с января по август товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4,5%, несмотря на негативное внешнее воздействие на страны.

Также он отметил, что в настоящее время РФ и КНР осуществляют договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров в Пекине и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Путин подчеркнул, что отношения России и Китая являются образцовыми для современного мира.

Ранее сообщалось о том, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного оружия.