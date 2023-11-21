Си Цзиньпин назвал условия выхода из палестино-израильского конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в чрезвычайном виртуальном саммите БРИКС, в ходе которого высказал мнение, что стало причиной палестино-израильского конфликта и что необходимо предпринять для его завершения, сообщает агентство « РИА Новости ».

Спикер отметил, что проблема возникла очень давно, но никто из тех, кто имел подобные полномочия, не предпринимал попытки разрешить главную проблему - позволить Палестине существовать в качестве независимого государства. Народу не предоставили право на государственность.

«Фундаментальная причина того, почему палестино-израильская ситуация развивается по сей день в том, что право палестинского народа на государственность, выживание и возвращение долгое время игнорировалось», - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Спикер отметил, что он неоднократно в своих выступлениях отмечал, что на мировой арене должны появиться две страны, которые будут независимыми. Это позволит завершить палестино-израильский конфликт. У палестинского народа есть законные права, которые игнорированы многими странами уже не первый год.

Существует единственное условие выхода из палестино-израильского конфликта - создать независимое палестинское государство.

На мероприятии также присутствовал президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси, который высказал мнение, что Израиль совершает преступления против жителей сектора Газа. Спикер уверен, что лидеры БРИКС должны выразить свою позицию относительно прекращения конфликта между Палестиной и Израилем.