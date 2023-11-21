Президент Ирана призвал БРИКС повлиять на ситуацию в секторе Газа

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси выступил с инициативой на экстренном заседании БРИКС, призвав глав стран-членов организации использовать механизмы Организации Объединенных Наций (ООН) для принятия резолюции, направленной на прекращение преступлений, как он утверждает, совершаемых Израилем против жителей сектора Газа.

Об этом пишет РИА Новости. Высказывание Раиси было сделано в ходе экстренного видеосовещания, созванного главой Ирана в рамках БРИКС, которое прошло во вторник, 21 ноября. Президент подчеркнул необходимость использования дипломатических инструментов и привлечения внимания мирового сообщества к ситуации в Газе.

Заседание вызвало оживленные обсуждения в контексте напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Однако пока неясно, какие конкретные действия могут быть предприняты странами БРИКС по данному вопросу и какие поддерживающие меры они могут предложить для решения конфликта в регионе.