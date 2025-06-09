Сибдепо назвал девять основных правил безопасного управления СИМ

По данным издания, в первую очередь необходимо приобрести защитную экипировку: налокотники, велошлем и наколенники. Во избежание столкновений и несчастных случаев необходимо соблюдать дистанцию, следить за нахождением вблизи людей. Желательно выбирать участки с ровной поверхностью. Рекомендовано также плавно останавливаться.

По информации издания, во время поездки не стоит отвлекаться на телефон или любые другие гаджеты. В темное время суток важно, чтобы окружающие замечали самокатчика. В этом помогут светоотражающие приспособления, которые прикрепляют к одежде или транспортному средству. Эксперты призывают отказаться от катания в местах, где высокая проходимость, узкие тропинки, неосвещенные участки.

В полиции рассказали, что чаще всего пострадавшими становятся те горожане, кто передвигался на СИМ вдвоем или же не справился с управлением. Корреспондент «Сибдепо» лично проверил, можно ли безопасно кататься по улицам Кузбасса. Выяснилось, что не все дороги соответствуют требованиям.

«Лично я катаюсь только в солнечные дни, чтобы не замерзнуть и получить максимум удовольствия от поездки», — уточнила корреспонденту «Сибдепо» студентка одного из вузов региона.

Ранее после ДТП в Кемерово с участием маленького самокатчика в ГИБДД обратились к родителям.