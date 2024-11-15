Сибдепо опубликовало фото дороги в Кемерове, покрытой коркой льда

В Кемерове на остановках города и в местах с большим потоком людей образовался скользкий лед, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо предоставил фото и провел аналогию между дорогой и катком. Он отметил, что особенно критичная ситуация образовалась в местах, где больше всего ходят горожане. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий непогоды. Журналист обратил внимание, что на некоторых остановках и тротуарах лед все равно остается.

Жителей призвали быть максимально внимательными. Читатель Сибдепо рассказал, что удерживать равновесие практически невозможно. Он упал и стал свидетелем еще нескольких падений горожан, пока ожидал нужный автобус на остановке общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог.