Военного США осудят за передачу секретов разведки виртуальной украинке

Отставной подполковник армии США Дэвид Слэйтер признал факт передачи секретных данных посторонним, в том числе о российском военном потенциале. Как пишет сайт aif.ru, мужчина доверился украинке в соцсетях, о чем горько пожалел.

Как выяснилось, 63-летний ветеран, имевший доступ к документам с грифом «совершенно секретно», стал жертвой классической медовой ловушки. По данным Минюста США, с августа 2021 по апрель 2022 года Слэйтер регулярно посещал закрытые брифинги по украинской тематике, после чего передавал полученную информацию своей виртуальной пассии с Украины.

Как отметил в беседе с «АиФ» военный эксперт Роман Насонов, скорее всего, виртуальной возлюбленной притворялся оперативник украинской разведки. По его словам, это распространенная практика в знакомых мошеннических традициях.

«Вероятно, что на той стороне и женщины не было, а был какой-то бот, который замыкался на специалистов разведывательного подразделения, работающего в инфосетях, которые вылавливали, закрепляли и четко получали ту информацию, которая в той или другой степени им могла быть интересна», — прокомментировал aif.ru эксперт.

После ареста в марте этого года отставник сначала отрицал вину, но 14 июля пошел на сделку со следствием. Теперь вместо максимальных 10 лет ему грозит срок от 5 лет 10 месяцев до 7 лет 3 месяцев тюрьмы. Окончательный приговор суд вынесет в октябре.

Ранее сообщалось, что американец получил паспорт России спустя два года помощи военным на спецоперации.