Российские войска смыкают кольцо вокруг Купянска в Харьковской области, угрожая окружением подразделениям ВСУ. Наступление на город может начаться в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.

Ситуация под Купянском развивается все стремительнее — российские войска постепенно замыкают кольцо окружения, создавая угрозу для украинских подразделений. По данным источников, ВСУ оказались в сложной позиции, лишившись возможности маневра.

Военкоры отмечают, что взятие Купянска может стать важным этапом в продвижении российской армии в Харьковской области. Город имеет стратегическое значение, контролируя ключевые транспортные пути.

Наступление, по словам военных аналитиков, может начаться в ближайшие дни. Украинская сторона пока не комментирует ситуацию, но источники в ВСУ подтверждают сложное положение войск.

Ранее число пострадавших при ударе дронов по Воронежу выросло до 24 человек.