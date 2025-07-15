Фермера из Ревды оштрафовали за свиней, захвативших город

Фермера из Ревды Свердловской области привлекли к ответственности за бесконтрольный выгул свиней, которые годами бродили по городу, заходили на дороги и даже спали в детских песочницах. Об этом сообщает РИА Новости.

Владелец свиней из Ревды столкнулся с последствиями бесконтрольного выгула своих животных. Россельхознадзор провел проверку и выявил грубые нарушения: животные свободно выходили за пределы хозяйства через сломанное ограждение, не имели доступа к чистой воде и добывали ее в реке.

Фермеру выдали предписание устранить нарушения до 1 сентября. Ранее суд уже обязал мужчину прекратить выгуливать скот, однако свиньи продолжали появляться на улицах. В соцсетях активно обсуждали фото и видео, где десятки хрюшек переходят дороги, роются в мусоре и даже валяются в детских песочницах.

Прокуратура вмешалась в дело, потребовав усилить контроль. Полиция подтвердила, что ситуация на особом счету, хотя официальных жалоб от жителей почти не поступало. Единственный инцидент — сообщение о сбитом кабане, который на поверку оказался просто спящей свиньей.

Между тем фермер, судя по всему, решил избавиться от проблемного хозяйства — появились объявления о продаже животных. Но вопрос, исчезнут ли свиньи с улиц Ревды к осени, остается открытым.

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