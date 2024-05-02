Сiбдепо: самые дешевые куличи продают в российских магазинах

Самые дешевые пасхальные куличи можно приобрести на полках магазинов, а самые красивые — у кондитерских мастеров через интернет-заказы, сообщает sibdepo.ru .

Журналист издания проверил стоимость пасхальных куличей в различных торговых точках, в пекарнях и на интернет-порталах. В магазинах Кузбасса цены на праздничную выпечку варьируются от 100 до 500 рублей. Только во многих точках куличи уже потеряли внешний вид. Покупатели небрежно выбирают товар, а консультанты не сразу наводят порядок. К тому же иногда можно заметить, что глазурь уже облупилась или потрескалась.

В некоторых магазинах установлено собственное оборудование для выпекания. Стоимость фирменных куличей находится в пределе от 150 до 300 рублей. Они аккуратно выставлены на прилавках и имеют более презентабельный и аппетитный вид.

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

Пекарни выставляют свою продукцию по цене от 140 до 250 рублей. Внешний вид ничем не отличается от магазинных. В кондитерских цены более высокие. Кулич стоит 1000 рублей, но в нем и больший вес — один килограмм. Пекарни и магазины такие большие пасхальные куличи предлагают редко.

Самые красивые куличи можно купить через интернет-порталы у различных кондитеров. Они выполнены в различных формах, украшены красивыми присыпками, содержат большое количество изюма, цуката или мармелада. Цены соответствуют представленной продукции — от 300 до 1800 рублей.

Ранее мы сообщали, что редакция NewsTracker провела эксперимент, посчитав время выпечки куличей и потраченные на продукты деньги. Цель — понять, стоит ли самостоятельно печь куличи или выгоднее их купить.