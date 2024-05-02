«Печь или не печь»: NewsTracker провел эксперимент, посчитав время выпечки куличей и потраченные деньги

Корреспондент NewsTracker провела эксперимент, сколько времени и денег понадобится для выпечки куличей в домашних условиях: на приобретение необходимых ингредиентов ушло три часа, а на саму выпечку — пять.

В магазине журналист потратил 1230 рублей. Во время приготовления пасхального теста и выпечки куличей понадобится много сил, терпения и боевого настроя, предупреждает корреспондент. Дискуссия среди ставропольских хозяек, печь или покупать кулинарное изделие, возникает из-за дороговизны магазинных куличей.

Во время подготовки к выпечке корреспондент столкнулся с дефицитом яиц. Купить сразу их не получилось.

«Так всегда перед праздниками. Разбирают быстро. Скоро новый завоз», — успокоила сотрудница магазина.

На рынке журналист узнала о новом модном тренде — добавлять в тесто не только изюм и цуканы, а и сушеную вишню и клюкву.

«Сушеную вишню? Клюкву ложить? Пакетик от 200 рублей. Сейчас многие покупают. Не только в тесто, но и на подарок, вместо конфет», — рассказывает о новом «тренде» собеседник.

В итоге себестоимость готового изделия составляет 123 рубля. Корреспондент отмечает, что на итоговую сумму влияет общее количество ингредиентов. Можно замешать тесто на небольшое количество пасхального лакомства или же отказаться от некоторых начинок, например, оставить изюм, но не класть цукаты.

«Что проще: «заморочиться» или обойтись магазинным вариантом, дело вкуса», — резюмирует автор материала.

Ранее мы сообщали о самых дешевых способах покраски пасхальных яиц. Праздник православной Пасхи наступит 5 мая. Четверг, 2 мая, называют Чистым, а пятницу, 3 мая, Страстной. В эти дни важно придерживаться строгих правил.