Сибдепо выяснил название гриль-бара, в котором обнаружили живых и павших тараканов

Решением суда в Кемерове деятельность местного гриль-бара приостановлена после заключения Роспотребнадзора о наличии в здании тараканов и грязи, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что бар пользуется популярностью у горожан. Пресс-служба ГУ ФССП по Кемеровской области сообщила, что на основании проверки Роспотребнадзора суд признал виновным местного предпринимателя в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность принадлежащего ему заведения приостановлена на 20 суток.

«Это «Шашлыкофф», который находится на Демьяна бедного, 1. Рядом с площадью Волкова», — сказал информированный источник Сибдепо.

Сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили ряд нарушений. В частности, в производственных помещениях на покрытии пола были обнаружены дефекты. Сотрудники гриль-бара не проводили ежедневную уборку помещений. На полу кухни заметили просыпи продукции.

«Во всех производственных и складских помещениях, раздевалке для персонала были обнаружены живые и павшие особи тараканов разных стадий развития», — указано в сообщении пресс-службы ГУ ФССП по Кемеровской области.

По данным ведомства, сотрудники гриль-бара не провели необходимые меры в связи с выявленными насекомыми и возможным распространением инфекционных заболеваний. В местах прохождения коммуникаций через стены и перекрытия отсутствовала герметизация.

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