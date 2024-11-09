SHOT: взрыв в квартире на севере Москвы мог произойти из-за средства от тараканов

Взрыв в квартире на севере Москвы, вероятно, был вызван использованием инсектицида. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. В результате инцидента, произошедшего вечером 9 ноября, пострадали семь человек.

По информации источника, перед взрывом жилец квартиры на пятом этаже щедро обработал помещение средством для борьбы с тараканами и покинул его вместе с семьей. Как только он открыл дверь, рассказал мужчина, раздался взрыв.

В настоящее время проводится проверка. Специалистам предстоит установить, связано ли использование химических веществ с произошедшим. На месте работают следователи. Управление Следственного комитета РФ по Москве проводит доследственную проверку по этому делу.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших было семь человек, включая четверых детей. Межкомнатные перекрытия на пятом этаже обрушились, и более 100 человек были эвакуированы из дома на Карельском бульваре.