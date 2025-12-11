«Сидит на нем вонючими штанами»: ссора из-за листка в трамвае закончилась швырянием продуктов

В Кемерове между кондуктором трамвая и пассажиром произошел конфликт, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Очевидцы в соцсетях поделились деталями: кондуктор разбросала вещи и продукты пассажира, кричала и нецензурно выражалась.

По информации очевидцев, женщина разозлилась из-за того, что пассажир занял ее место. На сидении лежала табличка: «Кондуктор». Мужчина убрал ее и занял место. Кондуктор была возмущена таким отношением. Она потребовала вернуть листок. Однако мужчина не выполнил просьбу. Тогда кондуктор, по словам очевидцев, выхватила из рук мужчины его сумку. Она выбросила на пол ее содержимое: продукты питания и личные вещи. Пол в салоне трамвая был грязный и мокрый.

Очевидцы рассказали, что кондуктор кричала и выражалась нецензурно. Мужчина по непонятным причинам положил табличку в свою сумку. Кондуктор пинала его сумку ногами. Пассажиры снимали инцидент на видео.

«Дайте заберу, иначе он сидит на нем (листке с надписью. — Прим. ред.) грязными, вонючими штанами», — заявила кондуктор.

В мэрии Кемерова отреагировали на инцидент. АО «КТК» по итогам месяца награждает сотрудников премиями. В мэрии сообщили, что кондуктор, конфликтующий в трамвае, не получит дополнительных выплат. Кроме того, женщину привлекут к дисциплинарной ответственности. Со всеми работниками проведена профилактическая беседа.

