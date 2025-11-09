Сигнал из глубин Вселенной: с космического объекта 3I/ATLAS получены первые данные

Впервые в истории ученые зарегистрировали радиосигнал от движущегося в сторону Земли космического объекта 3I/ATLAS. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные The Astronomer’s Telegram.

Как сообщает издание, исследователи неоднократно пытались зафиксировать радиосигнал от объекта. Переломный момент наступил 24 октября, когда южноафриканский радиотелескоп MeerKAT успешно зарегистрировал сигнал. Согласно расчетам гарвардского ученого Ави Леба, 3I/ATLAS пройдет вблизи Юпитера 16 марта 2026 года. Специалист отметил, что космический зонд «Юнона» сможет зафиксировать низкочастотные сигналы объекта.

По данным издания, межзвездный объект 3I/ATLAS может быть самой старой из когда-либо обнаруженных комет. Ученые провели анализ, используя современные технологии. Предположительно, возраст кометы превышает возраст Солнца на три миллиарда лет. Впервые объект зафиксировали 1 июля. Ученые уверены, что найденный объект — комета из другой звездной системы, которая под воздействием разных факторов начинает меняться. В частности, меняет цвет.

«Ее (кометы. — Прим. ред.) кома (облако газа и пыли вокруг ядра) составляет около 24 километров в диаметре», — указано в статье РИА Новости.

