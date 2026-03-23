«Сигнал "Ковер" радиусом 130 км»: как жители Удмуртии провели утро первого рабочего дня недели

Глава госкомитета по ГО и ЧС Андрей Шуткин проинформировал, что утром 23 марта в Удмуртии действовал режим «Беспилотная опасность», сообщил udm-info.ru.

По информации издания, о введении режима беспилотной опасности жителей Удмуртии предупредили в 05:00. Такая мера в республике, как правило, применяется, когда вражеские дроны фиксируют в воздушном пространстве соседних регионов.

По данным издания, ровно через час после объявления тревоги аэропорт Ижевска прекратил обслуживание рейсов. С 06:11 в воздушной гавани имени М. Т. Калашникова начали действовать ограничения на взлет и посадку судов. Был введен сигнал «Ковер» радиусом 130 километров. Стоит отметить, что незадолго до этого по соображениям безопасности закрыли аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар.

По информации издания, режим беспилотной опасности в Удмуртии и сигнал «Ковер» в аэропорту Ижевска сохранялись на протяжении примерно трех часов. В 08:30 оба ограничения были сняты.

Ранее сообщалось, что в Приморске в результате атаки дронов загорелась емкость с топливом.