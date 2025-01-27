Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети, что на заседании Евросоюза о продлении санкций против РФ страна примет положительное решение в случае получения гарантий от Еврокомиссии о своей энергетической безопасности.

Министр также подвел итоги действия санкций против России. По его мнению, ограничения оказались неэффективными. Кроме того, принятые меры оказали негативное влияние на развитие экономики Венгрии и других стран ЕС. В частности, ущерб для венгерской экономики составил €19 млрд.

Министр Сийярто напомнил, что Венгрия — страна, которая входит в Евросоюз. По его мнению, Еврокомиссия обязана следовать интересам участников, а не поддерживать Украину в ущерб других стран. К Киеву у министра накопилось много претензий.

«Параллельно Украина продолжает предпринимать шаги, угрожающие энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы. Так больше продолжаться не может!» — заявил глава МИД.

По данным Politico, на предстоящей встрече министров иностранных дел стран блока сторонам удастся найти компромисс. Предполагается, что Еврокомиссия выступит с публичным заявлением о предоставлении гарантий энергетической безопасности Венгрии. В ответ представитель страны поддержит санкции против РФ. Встреча назначена на понедельник, 27 января.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также затронул в соцсетях тему санкций, которые были введены против страны по инициативе США.

«Мой новый коллега, министр иностранных дел, заверил меня, что мы улучшим венгерско-американские политические отношения, и это включает в себя тот факт, что предыдущие меры, принятые в качестве мести, будут отменены Соединенными Штатами», — написал министр иностранных дел Венгрии в Facebook*.

Ранее сообщалось, что Орбан выдвинул Украине три условия, чтобы продлить санкции ЕС против РФ.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.