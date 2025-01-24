Орбан выдвинул Украине три условия, чтобы продлить санкции ЕС против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продление санкций Европейского Союза в отношении России возможно лишь при условии восстановления транзита российского газа в Центральную Европу, прекращения атак на трубопровод «Турецкий поток» и предоставления гарантий по транзиту нефти. Он озвучил эту позицию в утреннем эфире радиостанции Kossuth.

Орбан отметил, что информировал других европейских лидеров о том, что Украина должна выполнить три условия, если она рассчитывает на поддержку, включая санкции против России: восстановить газовый транзит, не применять военную силу против «Турецкого потока».

А также не вводить ограничения на поставки российской нефти через свою территорию. Он уточнил, что это будет определяющим фактором при принятии решения о продлении санкций на шесть месяцев до 31 января.

Глава правительства подчеркнул, что это касается не только Украины, но и всей Европы, так как ЕС финансирует помощь Киеву, а его действия создают проблемы.

Орбан заявил, что санкции ЕС против России негативно влияют на всю Европу. В частности, Венгрия за три года понесла убытки в размере приблизительно €19 млрд из-за этих мер. Поэтому главы государств ЕС должны задуматься о целесообразности продолжения данной политики, заключил он.

Ранее сообщалось, что Орбан призвал ЕС отменить санкции против России.