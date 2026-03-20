Силиконовая щетка на палец и чистка после каждого кормления: как ухаживать за первыми зубами ребенка

Стоматолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Наталья Ким рассказала, как с раннего возраста сохранить здоровье ротовой полости и в будущем не сталкиваться с проблемами.

«Здоровье полости рта начинается с раннего детского возраста. Впервые к стоматологу на осмотр родители приходят с ребенком в месяц и узнают правила ухода за полостью рта у малыша», — рассказала стоматолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Наталья Ким.

Эксперт рассказала, что в первый месяц жизни родители малыша должны посетить стоматолога. Специалист проинформирует о правилах ухода за полостью рта. Эксперт подскажет приобрести детскую силиконовую зубную щетку на палец, которая понадобится для ухода за первыми молочными зубами. Обычно они прорезаются примерно в шесть месяцев.

По словам эксперта, чистить первые зубки необходимо по направлению от десны вверх к режущему краю. Процедуру проводят после каждого приема пищи. Когда ребенку исполняется 1,5 года, родителям необходимо купить более мягкую щетку, которую меняют на новую каждые три месяца.

Стоматолог Ким советует примерно к 10 годам купить для подростка более твердую щетку. Ребенок должен знать, что зубы чистят минимум два раза в день — утром и вечером. Дополнительно можно проводить процедуру после приема пищи. Не стоит забывать о языке — его обрабатывают специальным скребком или щеткой.

«Профессиональная гигиена полости рта проводится один раз в год, начиная с 3 лет», — указано в статье.

