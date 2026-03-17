Врачи Подмосковья рассказали, как помочь ребенку победить страх перед стоматологом
В НИКИ детства дали советы по борьбе с дентофобией
Врачи НИКИ детства рассказали, как помочь ребенку победить страх перед стоматологом. Рекомендации специалистов приводит Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи рекомендуют начинать посещения стоматолога с раннего возраста в целях профилактики, чтобы ребенок привыкал к обстановке кабинета. Также можно дома играть с ним в «стоматолога».
Если у ребенка сильный страх перед стоматологами, важно знакомить его с врачом постепенно: сначала просто зайти в кабинет, затем посидеть в кресле, потом познакомиться со специалистом.
«Не стоит запугивать ребенка доктором, лучше объяснить необходимость визита простыми и понятными словами», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
В сложных случаях полезно проконсультироваться с психологом.
