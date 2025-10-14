Сильное столкновение на перекрестке: что известно о новой аварии на Волгоградской в Кемерово?

В Кемерове на улице Волгоградской зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Кадры с места инцидента были оперативно направлены очевидцами в редакцию «Онлайн-журнала Сибдепо».

На опубликованных фотографиях видно, что столкновение транспортных средств произошло на перекрестке. Судя по визуальным свидетельствам, ни один из водителей не смог избежать столкновения при маневре. Оба автомобиля, согласно данным очевидцев, получили значительные повреждения, что указывает на существенную силу удара.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. Были зафиксированы вызовы экипажа Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также бригады скорой медицинской помощи. Как отметили свидетели, «столкновение было сильное». На текущий момент официальной информации о наличии пострадавших в результате аварии не поступало. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

