В Кузбассе четыре автомобиля провалились в яму неизвестного происхождения

На одном из центральных проспектов Кемерово образовался серьезный провал дорожного полотна, создающий прямую угрозу для автомобилистов. Речь идет о Пионерском бульваре, где 7 октября появилась масштабная яма. Первыми о происшествии рассказали очевидцы, опубликовавшие шокирующие кадры в социальных сетях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам очевидцев, на текущий момент в яму попало четыре автомобиля. Данные о возможных пострадавших уточняются.

В мэрии города подтвердили факт происшествия. Как сообщили корреспонденту «Сибдепо» в городской администрации, на месте происшествия работают компетентные службы. В настоящее время специалисты проводят тщательное обследование, цель которого — установить точные причины образования провала. Только после того, как диагностика будет завершена, коммунальные службы приступят к практическим работам по ликвидации аварийного участка и восстановлению дорожного покрытия.

