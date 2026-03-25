Сильное задымление и эвакуация студентов: в четвертом корпусе НГТУ отменили занятия из-за пожара

В четвертом корпусе НГТУ НЭТИ в среду, 25 марта, произошло возгорание, сообщил «Om1 Новосибирск». Специалисты установили причину пожара.

По информации издания, на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. Помещения здания оказались сильно заполнены дымом. Как установлено позднее, причиной стало загорание бумажных материалов.

По данным издания, пламя охватило участок площадью около 6 кв. м. Сотрудники вуза оперативно организовали эвакуацию студентов и работников из здания. Из-за сильной задымленности, распространившейся также на соседние корпуса кампуса, руководство университета приняло решение в среду, 25 марта, отменить занятия на весь день.

В пресс-службе вуза предоставили данные о состоянии студентов и сотрудников, которые в момент возгорания находились в здании.

«Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», — уточнили в пресс-службе вуза.

