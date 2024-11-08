Сильный порыв ветра снес окно в школе Кузбасса во время урока математики

Пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области проинформировала о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в соцсетях видео последствий сильного ветра в Кемерове, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В четверг, 7 ноября, во время урока математики в кабинете обрушилось окно. Инцидент произошел в школе г. Кемерово. Школьники сняли на видео выпавшее окно. Ребята и учитель не пострадали. В момент падения возле окна никто не стоял.

Предварительная причина инцидента — порыв сильного ветра. В администрации города сообщили, что руководство школы проследит за ремонтом. Устранить последствия обещали 8 ноября. Инцидент привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и соцмедиа выявлено сообщение и видеозапись о том, что 7 ноября 2024 года в школе № 85 города Кемерово вследствие сильного порыва ветра одна из створок оконной рамы выпала в помещение учебного класса», — сообщила пресс-служба СУ СКР по области.

Возбуждено уголовное дело. Следователи прибыли на место происшествия и опросили свидетелей. В настоящее время устанавливают подрядчика, который выполнял монтаж оконных рам, а также выясняют причины падения окна. В полиции подтвердили информацию об отсутствии пострадавших.

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