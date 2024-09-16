Выпавшая с шестого этажа во Владивостоке девушка кричала, что была закрыта 15 дней

Жительница Владивостока, которая выпала из окна многоэтажного дома, кричала о более чем двухнедельном заточении. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец происшествия Сергей.

Девушке пытались помочь специалисты, но в какой-то момент, стоя на карнизе, она не удержалась и упала с высоты шестого этажа.

«Когда подошли, она кричала соседу в окно: «Я не хозяйка квартиры», «Я бы уже все решила...», «Я 15 дней тут закрыта...» Полицейский сказал, что при попытке пилить входную дверь [в квартиру], она лезет в окно. Потом с ней через соседнее окно разговаривал медик. Как показалось, все стихло», — рассказал очевидец происшествия Сергей.

16 сентября соседи сообщили, что неизвестная повесила на окне надпись «SOS». Она также подавала сигналы фонариком. Каким-то образом она все же выбрала из окна и потеряла равновесие и рухнула с шестого этажа. Травмы оказались летальными.

Ранее сообщалось, что тулячка погибла после падения из окна квартиры.