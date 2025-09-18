«Силы иссякли, с сердцем уже проблемы»: мама пропавшей 1,5 года назад студентки рассказала о поисках

Мать исчезнувшей полтора года назад на соревнованиях в Каспийске ростовской студентки Анны Цомартовой рассказала, как проходят поиски девушки, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, недавно семье прислали фото, на котором изображена, предположительно, пропавшая девушка. Его могли сделать в метро в Дубае. Женщина поехала в Дубай, чтобы лично разобраться в ситуации. Она уверена, что на фото ее дочь. Снимок сделан со спины.

По словам матери студентки, в Дубае ей не удалось узнать ничего конкретного. До исчезновения у девушки не было загранпаспорта. Женщине сообщили, что девушка с такой фамилией границу не пересекала. Однако мать считает, что дочь могла по каким-либо причинам приехать по фальшивым документам.

Ростовчанка отметила, что посетила метро. Охранник отказался показывать видео, записанное в тот день. Женщина обратилась в консульство, написала заявление и собрала документы. Она настаивает на проверке с камер видеонаблюдения в метро.

«Силы иссякли, с сердцем уже проблемы. Но пока жива, буду двигаться дальше, искать дочь. Сегодня ждем известия из Эмиратов, и, в зависимости от него, будем действовать», — рассказала собеседница RostovGazeta.

По словам россиянки, на данный момент никто из консульства с ней не связывался. Она не знает, приняли ли заявление.

