Силы ПВО России уничтожили 47 украинских дронов за ночь

Средства ПВО в ночь на 22 марта уничтожили и перехватили 47 украинских беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать восемь регионов РФ, территории Азовского и Черного морей, сообщил телеграм-канал Минобороны России.

По данным ведомства, 12 БПЛА было сбито над территорией Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале проинформировал, что согласно предварительным данным, вследствие атаки противника никто не пострадал. Он призвал жителей быть ответственными гражданами и не выкладывать в Сеть видеозаписи и фотографии с мест падений обломков ПВО, чтобы ВСУ не использовали данные в своих целях.

В Минобороны сообщили, что 11 БпЛА уничтожили над территорией Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупреждал жителей в своем телеграм-канале о ракетной опасности, чтобы люди могли занять безопасные места.

По данным ведомства, над Ростовской области сбили шесть дронов. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале проинформировал о последствиях атаки. В Ростове пострадал многоэтажный жилой дом — выбиты стекла, поврежден фасад. В Сальске выбило стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме. Погибших нет. Раненых госпитализировали.

Над территорией Волгоградской области сбили четыре БПЛА. На данный момент губернатор региона не опубликовал актуальную информацию о последствиях.

«Три БпЛА – над территорией Астраханской области, один БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Курской области,один БпЛА – над территорией Самарской области, семь БпЛА – над акваторией Черного моря, один БпЛА – над акваторией Азовского моря», — проинформировали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что курянка два дня брела в шлепках с сыном, спасаясь бегством от ВСУ.