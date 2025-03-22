Жительница села Новоивановка в Курской области два дня добиралась до соседнего населенного пункта вместе с сыном, используя только шлепанцы. Причиной этому послужило вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область, о чем в беседе с РИА Новости сообщили свидетели, проживавшие в оккупированном поселке Казачья Локня более полугода.

По словам Александры и Ольги, которые семь месяцев провели в оккупированном поселке Казачья Локня, из-за интенсивных обстрелов со стороны украинских военных многие жители курских посёлков в августе лишились всего своего имущества, в том числе и жилища.

«Одна у нас прибежала с Новоивановки, она голая, босая, ей надо было одеть, обуть что-то», — рассказала Александра.

Дочь женщины рассказала, что до начала боевых действий они с сыном вели хозяйство в поселке. Они собирались уехать, но в один из дней увидели танки и были вынуждены спасаться бегством.

«Два дня она шла с сыном», — добавила Ольга.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что военкор Александр Коц нашел тело убитой ВСУ под Суджей беременной Нины Кузнецовой.