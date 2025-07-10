Силы ПВО устранили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области

Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов, запущенные ВСУ, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, украинские военнослужащие пытались атаковать регион в период с 12:45 до 13:10 по московскому времени. Противник применил беспилотники самолетного типа.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки БПЛА. Глава написал, что на место падений обломков беспилотников прибыли представители оперативных и экстренных служб.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Богомаз.

По информации губернатора, в результате атаки противника на регион никто не пострадал. Разрушения также зафиксированы не были.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА над российскими регионами.