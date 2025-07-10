За ночь силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА над российскими регионами

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытки киевского режима атаковать российские регионы беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В общей сложности было уничтожено и перехвачено 14 дронов самолетного типа.

Так, восемь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, два беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области и еще два — над территорией Республики Крым. По одному беспилотнику были сбиты в Пензенской и Курской областях.

Российские силы продолжают внимательно отслеживать ситуацию с попытками Киева дестабилизировать ситуацию в России и принимают меры по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в ходе атаки БПЛА пострадала женщина — местная жительница, предварительно, получила закрытую черепно-мозговую травму.