За ночь силы ПВО уничтожили 14 вражеских БПЛА над российскими регионами
Минобороны: силы ПВО за ночь ликвидировали 14 вражеских БПЛА
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За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили попытки киевского режима атаковать российские регионы беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В общей сложности было уничтожено и перехвачено 14 дронов самолетного типа.
Так, восемь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, два беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области и еще два — над территорией Республики Крым. По одному беспилотнику были сбиты в Пензенской и Курской областях.
Российские силы продолжают внимательно отслеживать ситуацию с попытками Киева дестабилизировать ситуацию в России и принимают меры по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в ходе атаки БПЛА пострадала женщина — местная жительница, предварительно, получила закрытую черепно-мозговую травму.