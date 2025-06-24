Силы ПВО в первой половине дня 24 июня уничтожили 34 украинских БПЛА

В период с 08:05 до 12:50 противник пытался атаковать территорию Россию при помощи 34 беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, противник применил дроны самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены беспилотники над территорией Воронежской (22 БПЛА), Белгородской (семь дронов), Саратовской (три БПЛА) и Пензенской (два дрона) областей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале проинформировал, что дрон нанес удар по автомобилю. В результате агрессии ВСУ погиб мужчина. В машине также находилась его супруга. У женщины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения лица. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале напомнил о запрете на публикации последствий атак ВСУ.

«Отражение атаки БПЛА на Воронежскую область продолжается. <…> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Гусев.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в телеграм-канале об отсутствии пострадавших после уничтожения над территорией региона двух вражеских дронов. Спикер призвал беречь близких людей и не публиковать в Сети любые фото и видео, на которых мог попасть момент сбития БПЛА или последующие разрушения.

Ранее сообщалось, что в Красногорске жильцы дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА, вернулись в свои квартиры.