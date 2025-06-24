В Красногорске жильцы дома, пострадавшего из-за атаки БПЛА, вернулись в свои квартиры

Фото: [ администрация г. о. Красногорск ]

В Красногорске все жильцы дома, который пострадал в результате атаки беспилотника, вернулись в свои квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что инцидент произошел по адресу: улица Народного Ополчения, 1. Все жильцы были эвакуированы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать криминалисты и следственные органы. Глава Красногорска Дмитрий Волков находится в Ситуационном центре на улице Кирова. Оперативный штаб продолжает работу.

«Находимся на постоянной связи с жителями и готовы оказать всю необходимую помощь. Организовано питание и временное размещение. Также поможем в оформлении документов и справок», — сообщил глава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в пострадавшем доме выгорела одна квартира и были выбиты стекла на балконах на двух этажах.