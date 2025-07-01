Силы ПВО ВС России сбили три ракеты Storm Shadow производства Великобритании

Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ в сводке по состоянию на 1 июля.

По информации ведомства, сбитые ракеты производят в Великобритании. Кроме того, ВСУ предпринимали попытки атаковать территорию РФ пятью управляемыми авиационными бомбами JDAM, тремя американскими реактивными снарядами системами залпового огня HIMARS. ПВО сбили ракеты противника. Также удалось устранить 173 БПЛА. Противник применил дроны самолетного типа.

В ведомстве отметили, что военнослужащие РФ улучшили тактическое положение на разных направлениях. Общее число потерь противника — более 1060 военнослужащих ВСУ. Армия России продолжает проведение спецоперации. Урон также нанесен технике противника, большая часть которой произведена за границей и передана Киеву иностранными партнерами. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ пытались атаковать предприятие в Ижевске.