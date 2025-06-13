Силы ПВО за ночь уничтожили 125 украинских БПЛА

В ночь на 13 июня дежурные средства ПВО перехватили и устранили 125 БПЛА противника, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ВСУ пытались атаковать регионы РФ при помощи летательных аппаратов самолетного типа. Украинские дроны ликвидировали над территорией Орловской, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Саратовской областей. Кроме того, дроны были устранены над акваторией Черного моря. Наибольшее количество беспилотников — 70 штук — было сбито над территорией Республики Крым.

Некоторые губернаторы регионов, которые могли подвергнуться атакам ВСУ, сообщили о последствиях сбития БПЛА. Так, в Воронежской, Брянской и Курской областях военнослужащие РФ своевременно отразили атаку. Мирные граждане не пострадали. Разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано. Главы регионов поблагодарили военнослужащих за профессиональную работу. Губернаторы остальных регионов в настоящее время не публиковали данные о последствиях атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе выбросило на турецкий пляж к туристам.