Симоньян: помогающие жителям Оренбургской области — вот настоящая элита России

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказала мнение, что жители России в очередной раз объединились, чтобы помочь пострадавшим вследствие паводка в Оренбургской области.

Спикер отметила, что россияне не оставляют в беде своих соотечественников никогда. Особенно это стало явным после начала СВО. Люди не только сочувствуют жителям Белгородской области, но и активно помогают им. Теперь пришло еще одно испытание для России уже природного характера — паводок. Россияне снова едины и готовы помочь. Каждый делает вклад, который посилен ему в настоящее время. Кто-то пересылает 200 тысяч рублей, а кто-то 200 рублей.

«Вот это и есть наша элита, а не те выруси понауехавшие, самовыгнанцы, как их еще назвать», — высказала мнение Маргарита Симоньян.

Спикер дала обещание своей аудитории, что медиагруппа будет следить, как оказывают помощь горожанам и сельчанам пострадавших регионов. В случае появления новых запросов, их обязательно будут реализовывать.

Паводок в Оренбургской области стал ЧП федерального уровня. Во многих населенных пунктах региона затопило дома и дороги. Сотрудники МЧС эвакуировали людей на лодках и расселяли. Особенно катастрофическая ситуация сложилась в Орске, где прорвало дамбу.

Ранее мы сообщали, что уровень воды в Оренбурге достиг максимального пика.