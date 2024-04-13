Уровень воды в Оренбурге достиг максимального пика

Регионы Южного Урала мощно затапливает. Паводки уже побили рекорды. После прорыва дамбы топило Орск и другие населенные пункты. Недавно большая вода пришла и в Оренбург. В официальных каналах правительства региона сообщается, что уровень воды уже достиг максимального пика.

Оренбургская область столкнулась с серьезным паводком после прорыва дамбы. Перекрытие сдерживало воды реки Урал, но с 5 апреля она продолжает затапливать регион. В Орске ситуация уже улучшается, а вот Оренбург только пытается справиться с буйством стихии.

«На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка. В Орске ситуация стабильная – вода уходит, начинаем уборку города, восстановительные работы», — сказал глава области.

На месте продолжают работать спасатели и другие службы, организующие устранение последствий в Оренбургской области. По словам губернатора Денис Паслера, электричество вернули в почти 2300 домов, а газ - в 3478 частных и восемь многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что Урал и северные регионы России объединились в борьбе с мощными паводками.