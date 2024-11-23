Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале поделилась предположением, что автор документальных фильмов редакции и опытный военный эксперт Скотт Беннетт был убит.

Маргарита Симоньян написала, что журналист отправил в конгресс свой доклад, в котором правдиво рассказывал о преступлениях ВСУ в Белгородской области. По данным главного редактора RT, Беннетт разослал своим друзьям сообщения. В них он предупреждал, что не намерен заканчивать жизнь самоубийством. Военный эксперт пояснял, что оставляет сообщения на случай, если с ним что-то случится.

«Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине», — высказала мнение Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян располагает информацией, что Беннетт не болел никакими заболеваниями. Две недели назад он находится в хорошей физической форме. Отставной офицер военной разведки Пентагона неоднократно ездил в Донбасс, чтобы лично знакомиться с местными жителями и военнослужащими РФ. Многие его работы посвящены событиям в зоне СВО, которые он освещал правдиво.

«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», — отметила Симоньян.

Один из материалов эксперта был посвящен условиям содержания украинских пленных. Для этого Скотт отправился в Донецк, где много общался с местными жителями. Люди рассказывали, что стало причиной конфликта в 2014 году, на что они надеются теперь и как относятся к Украине.

Ранее сообщалось, что экс-офицер армии США Скотт Беннетт ушел из жизни в возрасте 46 лет.