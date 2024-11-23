Известный американский политолог и экс-офицер ВС США Скотт Беннет скончался в возрасте 46 лет. Об этом со ссылкой на знакомых экспертов сообщают «Известия».

По их словам, Беннет долго боролся с тяжелым недугом.

Скотт Беннет занимался выполнением разного рода секретных поручений ЦРУ и Госдепа. Также он работал в администрации Джорджа Буша-младшего.

Беннет освещал вопросы, связанные с конфликтом на Украине.

В прошлом году он побывал в Донецке, где пообщался с местными жителями и посетил места содержания пленных украинских бойцов.

Ранее сообщалось о том, что защищающий много лет права россиян финский публицист Бекман получил гражданство РФ.