Ушел из жизни политолог и экс-офицер армии США Скотт Беннетт
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Известный американский политолог и экс-офицер ВС США Скотт Беннет скончался в возрасте 46 лет. Об этом со ссылкой на знакомых экспертов сообщают «Известия».
По их словам, Беннет долго боролся с тяжелым недугом.
Скотт Беннет занимался выполнением разного рода секретных поручений ЦРУ и Госдепа. Также он работал в администрации Джорджа Буша-младшего.
Беннет освещал вопросы, связанные с конфликтом на Украине.
В прошлом году он побывал в Донецке, где пообщался с местными жителями и посетил места содержания пленных украинских бойцов.
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